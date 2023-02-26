Yaw Ansah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaw Ansah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaw Ansah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaw Ansah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaw Ansah 28 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Yaw Ansah Fufro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaw Ansah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yaw Ansah'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaw Ansah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaw Ansah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaw Ansah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaw Ansah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ekim 2020 yılında Karela United

1 Eylül 2021 yılında Gold Stars FC

15 Ağustos 2022 yılında Aduana Stars

Yaw Ansah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaw Ansah şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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