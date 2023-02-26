Yaw Dankwah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaw Dankwah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaw Dankwah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaw Dankwah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaw Dankwah 25 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaw Dankwah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yaw Dankwah'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaw Dankwah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaw Dankwah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yaw Dankwah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaw Dankwah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ekim 2020 yılında Dreams FC

15 Mart 2021 yılında Unity FC

30 Haziran 2022 yılında Dreams FC

5 Ağustos 2022 yılında Berekum Chelsea

Yaw Dankwah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaw Dankwah şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.