Yaw Dasi Obuoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaw Dasi Obuoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaw Dasi Obuoba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaw Dasi Obuoba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaw Dasi Obuoba 26 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaw Dasi Obuoba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına 27 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Yaw Dasi Obuoba'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaw Dasi Obuoba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaw Dasi Obuoba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaw Dasi Obuoba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaw Dasi Obuoba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Bilinmiyor

27 Eylül 2021 yılında Bechem United

Yaw Dasi Obuoba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaw Dasi Obuoba şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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