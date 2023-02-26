Yaw Owusu Ansah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaw Owusu Ansah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaw Owusu Ansah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaw Owusu Ansah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaw Owusu Ansah 2 Şubat 1988 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaw Owusu Ansah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Yaw Owusu Ansah'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaw Owusu Ansah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaw Owusu Ansah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaw Owusu Ansah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaw Owusu Ansah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaw Owusu Ansah şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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