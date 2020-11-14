Yay Burcu özellikleri: Yay Burcu şanslı mı şanssız mı?

Yay burcu 23 Kasım - 22 Aralık tarihleri arasında doğan insanları kapsar. Bu aralıkta doğan insanların güneş burcu yaydır. Yay burcu Zodyak’taki on iki burçtan biridir. Elinde yay tutan bir erkek ile sembolize edilir. Yay burcunun gezegeni Jüpiter’dir.

Yay burcu ateş grubu olarak bilinen burçlar arasındadır. Entelektüel burcu olarak bilinir. Mitolojide Zeus’tur. Zeus’a has eğlence, etrafındaki insanları ödüllendirme ve cezalandırma yönetimleri yay burcu özellikleri arasındadır. Yay burcunda doğanların rengi turkuazdır. Diğer ateş burçları gibi dinamik bir burçtur.

Yay burcunda doğanların özellikleri nelerdir?

Yay burcunda doğanlarına özellikleri astroloji için şu şekildedir: Bu burca sahip olanlar enerjik insanlardır. Okumayı çok severler. Her şeyden önce bilmek isterler ve bilgiye değer verirler. Bu burcun mensupları arkadaş canlısı pozitif mizaçlı kişilerdir. Optimisttirler ve olayları olumlu yönleriyle değerlendirme eğilimleri vardır. Gezmeyi severler olabildiğince yeni yerler keşfetme arzuları vardır. Sürekli seyahat halinde olmayı, yabancı ülkeleri ziyaret etmeyi severler.

Bilinmeyeni bilme, görülmeyeni görme arzuları vardır. İkili ilişkilerde üzerinde baskı kurulmasından hoşlanmaz. Özgürlüğüne büyük önem verir. Kendi ile kalmak istediği zamanlar da olur çok sosyal olduğu zamanlar da. İnsanları kırmak istemez ama istediğinde fazlasıyla kırıcı olabilir. Aşk hayatı canlıdır.

Sevmediği ya da sevilmediği biriyle uzun süreli ilişki kurmaz. Çevreleri her zaman enerjilerinden etkilenen insanlarla doludur. Lider ruhludurlar. Organize etme becerileri yüksektir. Kişileri ya da etkinlikleri organize etmede oldukça başarılıdırlar. Yay burcu liderliği baskıcı olmaktan uzak işbirlikçi olmaya daha yakındır. Yay burcu insanları mizah anlayışına sahiptirler. Gezmeyi, eğlenmeyi, sosyal olmayı seven bir yapıları vardır. Sabit bir burç olmadığı için yay burcu değişkenlikler gösterebilir bazen yalnız kalmayı da arzulayıp tek başına tatile gidebilir.

Yay burcu ve şans ilişkisi nedir?

Yay burcunda doğanlar için şans doğuştan beraberlerinde getirdikleri bir kavramdır. Şanslı doğarlar ve çevrelerine şans getirirler. Yönetici gezegeni olan Jüpiter şans ile özdeşleştirilmiştir. Doğum haritasında bulunduğu evle ilgili konularda şans getiren Jüpiter bu evin mensuplarının doğuştan yanındadır.

Yalnız zaman zaman şansın nereden geleceği bilinmez. Bu yüzden yay burcu mensupları oldukça şanssız olduklarını düşündükleri konularda bile bazen ileride kendilerini aslında bunun bile bir şans olduğunu düşünürken bulurlar.