Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Kavşağındaki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Şengöz'e (65), D400 Karayolu'nda şehir merkezi istikameti yönünde seyir halinde olan Tunahan G. idaresindeki 07 UV 286 plakalı otomobil çarptı. Bir süre aracın üstünde araçla birlikte giden Mustafa Şengöz, savrularak asfalt zemine düştü. Sürücüsünün şoka girdiği araç ise metrelerce sonra durabildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Mustafa Şengöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından talihsiz adamın cansız beni, cenaze aracıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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