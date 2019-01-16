İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Yaya geçidinde yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Yaya geçidinde yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan polis ekipleri tarafından "yaya öncelikli trafik uygulaması" yapıldı.

Yaya geçidinde yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan polis ekipleri tarafından "yaya öncelikli trafik uygulaması" yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada 20 polis görev aldı. Yaya geçidi bulunan 5 ayrı okul önünde gerçekleştirilen uygulama neticesinde; yaya geçitlerinde öğrenci ve vatandaşlara geçiş hakkı tanınmayan 42 araca toplam 18 bin 850 TL cezai işlem uygulandı.

Yaya geçidinde yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Yaya geçidinde yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.