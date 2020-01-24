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  3. Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı

Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı.

Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, D-110 Karayolu üzeri Alaybey Mahallesi yakınlarında yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, yaya halindeki bir grubu Keşan istikametine giderken durdurdu.

Bangladeş uyruklu 8 göçmenin bir araçtan atıldığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı

Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA



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