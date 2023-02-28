Yaya Sanogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaya Sanogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yaya Sanogo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yaya Sanogo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yaya Sanogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaya Sanogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yaya Sanogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaya Sanogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaya Sanogo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaya Sanogo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaya Sanogo 27 Ocak 1993 tarihinde Massy şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaya Sanogo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Yaya Sanogo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yaya Sanogo'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yaya Sanogo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yayasanogoal22

http://www.instagram.com/yaya_sanogo_19/

http://www.facebook.com/YayaSanogoal/?fref=pb&hc_location=profile_browser

Yaya Sanogo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaya Sanogo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yaya Sanogo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaya Sanogo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında AJ Auxerre U19

1 Temmuz 2011 yılında AJ Auxerre

1 Temmuz 2013 yılında Arsenal

13 Ocak 2015 yılında Crystal Palace

31 Mayıs 2015 yılında Arsenal

17 Temmuz 2015 yılında Ajax

31 Ocak 2016 yılında Arsenal

1 Şubat 2016 yılında Charlton Ath

31 Mayıs 2016 yılında Arsenal

7 Temmuz 2017 yılında Toulouse

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

24 Şubat 2021 yılında Huddersfield

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2023 yılında FC Urartu

Yaya Sanogo kimdir

Yaya Sanogo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaya Sanogo şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Les Ulis (2005-2006), Auxerre (2006-2010)

Yaya Sanogo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U21 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

Fransa U20 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 5 gol atmıştır.

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Yaya Sanogo nereli

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