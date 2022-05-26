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Yaya ve araç trafiğini etkilememek için çalışmalarını gece yapıyorlar

Pendik Belediyesi ekipleri Doğu ve Batı mahallelerindeki yağmur suyu ve mazgal temizliği çalışmalarını yapmak için yaya ve araç trafiğinin etkilenmemesi için çalışmalarını gece yapıyorlar.

Yaya ve araç trafiğini etkilememek için çalışmalarını gece yapıyorlar

Pendik genelinde alt ve üst yapı faaliyetlerini sürdüren Pendik Belediyesi ekipleri yağmur suyu kanalı ve mazgal temizliği çalışmaları belediye ekipleri tarafından devam ediyor. Belediye ekipleri çarşıdaki araç ve yaya trafiğinin aksamaması için çalışmalar gece gerçekleştiriyor. İki hafta kadar sürecek çalışma ile ekipler kombine aracıyla Doğu ve Batı Mahallelerindeki yağmur suyu kanallarında temizlik çalışması yapacak. Aynı zamanda mazgal temizliği de yapan ekipler yoğun yağışların yaşandığı kış mevsimi sonrası kanallarda oluşan birikintileri kombine aracıyla temizliyorlar.

Yaya ve araç trafiğini etkilememek için çalışmalarını gece yapıyorlar Yaya ve araç trafiğini etkilememek için çalışmalarını gece yapıyorlar

 

 

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