Yaya ve araç trafiğini etkilememek için gece çalışıyorlar

Pendik genelinde alt ve üst yapı faaliyetlerini sürdüren Pendik Belediyesi ekipleri yağmur suyu kanalı ve mazgal temizliği çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri çarşıdaki araç ve yaya trafiğinin aksamaması için çalışmaları gece gerçekleştiriyor. İki hafta kadar sürecek olan çalışma ile ekipler kombine aracıyla Doğu ve Batı Mahallelerindeki yağmur suyu kanallarında temizlik çalışması yapacak. Aynı zamanda mazgal temizliği de yapacak olan ekipler yoğun yağışların yaşandığı kış mevsimi sonrası kanallarda oluşan birikintileri kombine aracıyla temizleyecek.