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  3. Yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan çocuk, halk otobüsünün altında kalarak can verdi!

Yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan çocuk, halk otobüsünün altında kalarak can verdi!

Antalya'da okuldan çıkıp eve gitmek isteyen 12 yaşındaki bir çocuk yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyince, halk otobüsünün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan çocuk, halk otobüsünün altında kalarak can verdi!

Talihsiz olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Okuldan çıkıp evinin yolunu tutan 12 yaşındaki Eren Arıcan, yaya geçidini kullanıp karşı yola geçmek istedi ancak, o esnada yoldan dönmeye çalışan Yusuf T., yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı otobüs, kör noktada kalan Arıcan'ı fark edemedi. Küçük çocuk, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan çocuk, halk otobüsünün altında kalarak can verdi!

YAKLAŞIK 5 METRE SONRA ARACI DURDURDU

Ayten Çağıran Ortaokulu’nda öğrenim gören ve ders çıkışı evine gitmek isteyen Eren Arıcan, yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada, dönmeye çalışan otobüsün altında kaldı. İddiaya göre, otobüsün kör noktasında kalan çocuğu fark etmeyen sürücü Yusuf T., yaklaşık 5 metre sonra aracı durdurdu.

Yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan çocuk, halk otobüsünün altında kalarak can verdi!

Kazayı fark eden sürücü Yusuf T., otobüsün altında kalan çocuğun koşarak yanına gitti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren Yusuf T.'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün yanına gelen itfaiye ekipleri, kriko yardımıyla kaldırdıkları otobüsün altından Arıcan'ı çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Eren Arıcan’ın baş ucunda kalan sırt ve resim çantası ise polis ekiplerince polis aracına koyuldu.

Eren Arıcan’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, sürücü Yusuf T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

 

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