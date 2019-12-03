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  3. Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş (3)

Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş (3)

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e çarparak ölümüne neden olan Şakir A. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, savcının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş (3)

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e çarparak ölümüne neden olan Şakir A. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, savcının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: DHA

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