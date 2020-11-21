Yayın akışı 22 Kasım Pazar | Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, FOX TV yayın akışı
Yayın akışı ve 22 Kasım Pazar bugün hangi diziler var? Pandemi dönemini evinde geçiren vatandaşlar kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi soruları merakla araştırmaya devam ediyor. İşte, 22 Kasım Pazar Kanal D, ATV, Star TV , Show TV, TV8 TRT 1 yayın akışı..
22 Kasım Pazar Perşembe yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Arıza' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 22 Kasım Pazar Perşembe Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı istesini hazırladık..
İşte 22 Kasım Pazar Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı…
ATV 22 Kasım 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Maria ile Mustafa
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa
KANAL D 22 Kasım 2020 Pazar Yayın Akışı
06:15 Bir Annenin Günahı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Sadakatsiz
16:00 Çarkıfelek
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
TRT 1 22 Kasım 2020 Pazar Yayın Akışı
04:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:00 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)
06:30 Böyle Bitmesin
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
13:00 Şefin Özel Konuğu
14:00 3'Te 3
15:25 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
23:40 Payitaht "Abdülhamid"
STAR TV 22 Kasım 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Bak Şu Leyleğe
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV 22 Kasım 2020 Pazar Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yasak Elma
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun ile Fox na Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
TV8 22 Kasım 2020 Pazar Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Kırmızı Oda
13:30 Doğduğun Ev Kaderindir
16:30 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (yeni bölüm)
Show TV 22 Kasım 2020 Pazar yayın akışı
06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza