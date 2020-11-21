Yayın akışı 22 Kasım Pazar | Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, FOX TV yayın akışı

22 Kasım Pazar Perşembe yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Arıza' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 22 Kasım Pazar Perşembe Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı istesini hazırladık..

İşte 22 Kasım Pazar Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı…

ATV 22 Kasım 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Maria ile Mustafa

15:50 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20:00 Maria ile Mustafa

KANAL D 22 Kasım 2020 Pazar Yayın Akışı

06:15 Bir Annenin Günahı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Sadakatsiz

16:00 Çarkıfelek

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

TRT 1 22 Kasım 2020 Pazar Yayın Akışı

04:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:00 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)

06:30 Böyle Bitmesin

08:55 Diriliş "Ertuğrul"

13:00 Şefin Özel Konuğu

14:00 3'Te 3

15:25 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

23:40 Payitaht "Abdülhamid"

STAR TV 22 Kasım 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Bak Şu Leyleğe

15:00 En Güzel Bölüm

15:15 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV 22 Kasım 2020 Pazar Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yasak Elma

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun ile Fox na Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

TV8 22 Kasım 2020 Pazar Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Kırmızı Oda

13:30 Doğduğun Ev Kaderindir

16:30 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye (yeni bölüm)

Show TV 22 Kasım 2020 Pazar yayın akışı

06:00 Türk Malı

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Alev Alev

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza