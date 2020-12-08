Yayın akışı 9 Aralık Çarşamba | Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, FOX TV yayın akışı

9 Aralık Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen 'Bir Annenin Günahı' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 9 Aralık Çarşamba Perşembe Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 9 Aralık Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı…

ATV 9 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D 9 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Sihirli Annem

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Bir Annenin Günahı

STAR TV 9 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Alaaddin'in Yeni Serüvenleri

TRT 1 9 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

FOX TV 9 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Zümrüdüanka

Show TV 9 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

22:15 Şaban Oğlu Şaban