Yayın akışı 9 Aralık Çarşamba | Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, FOX TV yayın akışı
Yayın akışı ve 9 Aralık Çarşamba bugün hangi diziler var? Pandemi dönemini evinde geçiren vatandaşlar kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi soruları merakla araştırmaya devam ediyor. İşte, 9 Aralık Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV , Show TV, TV8 TRT 1 yayın akışı...
9 Aralık Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen 'Bir Annenin Günahı' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 9 Aralık Çarşamba Perşembe Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı listesini hazırladık..
İşte 9 Aralık Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı…
ATV 9 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D 9 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Sihirli Annem
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Bir Annenin Günahı
STAR TV 9 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Alaaddin'in Yeni Serüvenleri
TRT 1 9 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
FOX TV 9 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Zümrüdüanka
Show TV 9 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
22:15 Şaban Oğlu Şaban