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  3. Yayın ihalesinde yine karara varılamadı! Perşembe günü görüşme yapılacak!

Yayın ihalesinde yine karara varılamadı! Perşembe günü görüşme yapılacak!

Süper Lig'de bir süredir görüşmelere devam edilen yayın ihalesinde bugün de karara varılamadı. Perşembe günü yapılacak yeni toplantının ardından önümüzdeki hafta karara varılması bekleniyor.

Yayın ihalesinde yine karara varılamadı! Perşembe günü görüşme yapılacak!

Spor Toto Süper Lig ve 1. ligi yakından ilgilendiren yayın ihalesinde nefesler tutulmuş çıkacak rakam ve yayın grubu merakla bekleniyordu. İhaleye katılan şirketler ile TFF ve Kulüpler Birliği uzun süren görüşmeler sonunda yine bir karara varamadı. Perşembe günü taraflar arasında yapılacak yeni görüşmenin ardından açıklamanın önümüzdeki Pazartesi gününe kaldığı ifade edildi.

EK SÜRE VERİLMİŞTİ

İlk tekliflerin yetersiz bulunmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, beIN Sports ile Saran Medya'ya 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'a kadar ek süre vermişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu tarihte yeni tekliflerin iletilmesini beklediğini, görüşmeler sonunda anlaşma sağlanamazsa Süper Lig TV'nin kurulmasının gündemde olduğunu söylemişti.

Yayın ihalesinde yine karara varılamadı! Perşembe günü görüşme yapılacak!

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANACAK

beIN Sports ve Saran Medya'nın yayıncı kuruluş olmak için ön planda olan 2 kuruluş olduğu ifade edilirken, noter huzurunda incelenen yeni teklifler de yeterli bulunmadı. İhale komisyonu teklif veren 2 firma ile Perşembe günü detaylı olarak yeniden bir araya gelecek ve sonuç 28 Şubat 2022 Pazartesi günü açıklanacak.. TFF açıklamayı ayrıntılı bir biçimde yazılı olarak yayımlayacak.

Yayın ihalesinde yine karara varılamadı! Perşembe günü görüşme yapılacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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