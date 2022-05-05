Yatırımlarını artırmak ve büyümek isteyen firmaların en çok tercih ettiği halka arz seçeneğini tercihleri arasına alan markalar arasına 1979 yılında Almanya, Krefeld'de kurulan Yayla da katıldı. Halka arzın detayları netleşirken bilgi sahibi olmak isteyenler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda Yayla Agro Gıda halka arz ne zaman, hangi tarihlerde ? Eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, hisse kodu ne? haberimizde...

YAYLA AGRO HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE ?

22 Nisan tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz için talep toplama tarihleri 11 12-13 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

YAYLA AGRO HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? HİSSE FİYATI NE KADAR, HİSSE KODU NE?

Talep toplama, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan şirketler birliği tarafından gerçekleştirilecek. Çıkarılmış sermayesinin 430 milyon TL'den 472 milyon 600 bin TL'ye çıkarılması nedeniyle arttırılacak 42 milyon 600 bin TL ve şirketin mevcut ortağı Hasan Gümüş'ün sahip olduğu 28 milyon 400 bin TL nominal değerli olmak üzere toplam 71 milyon TL nominal değerli payın halka arzı için pay fiyatı 12.50 TL olarak belirlendi.

Yayla Agro Gıda'nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkam Hasan Gümüş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Halka arz, şirketimizin kurumsallaşma, sürdürülebilir büyüme ve global marka olma yolunda önemli bir aşama olacak. 25 yılı geride bırakan büyüme yolculuğumuzda önemli bir eşiği ifade eden halka arz ile önümüzdeki 25 yıla yönelik stratejilerimizi hayata geçirmek için çok daha güçlü ve kurumsal bir yapı kazanmayı hedefliyoruz. Halka arz, önümüzdeki döneme yönelik global marka olma vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladığımız uluslararası stratejik ortaklıklar için de elimizi güçlendirecek" ifadelerine yer verdi.

11-12-13 Mayıs talep toplama

12.50₺ Fiyat

Oransal Dağıtım

71.000.000 Lot

887.500.000₺ Arz Büyüklüğü