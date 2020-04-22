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Yayla evlerinden musluk ve su borusu çalan şüpheli yakalandı

Korkuteli ilçesine bağlı, Yukarıkaraman Mahallesi Aşağıkaraman yaylası mevkiinde ikamet eden vatandaşların evlerinin bahçelerinde bulunan su saatleri ile su borularının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri kamera kayıtlarından ve araç plakasından yola çıkarak hırsızlık...

Yayla evlerinden musluk ve su borusu çalan şüpheli yakalandı

Antalya'da yayla evlerinden su saati ve su borusu çalan zanlı yakalandı.

Korkuteli ilçesine bağlı, Yukarıkaraman Mahallesi Aşağıkaraman yaylası mevkiinde ikamet eden vatandaşların evlerinin bahçelerinde bulunan su saatleri ile su borularının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri kamera kayıtlarından ve araç plakasından yola çıkarak hırsızlık şüphelisinin D. H. olduğunu tespit etti. Kafes entegre ve PTS sistemi ile takibe alınan D.H., Korkuteli'ne bağlı Kayabaş Mahallesinde yakalandı. Suçunu itiraf eden ve çaldığı malzemeleri Antalya il merkezinde tanımadığı bir hurdacıya sattığını söyleyen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA




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