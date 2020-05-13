Yayla yolunda traktörün römorku devrildi: 2 yaralı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, traktör römorkunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Akyazı'nın Altındere Mahallesi yayla yolu üzerinde sabah saatlerinde İ.T.'nin kullandığı traktörün römorku devrildi. Kazada, römorkta bulunan M.Y. (49) ve S.R. (64) isimli kadınlar yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA