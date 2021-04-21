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  3. Yaylada yangın çıktı: 2 ağıl kullanılamaz hale geldi

Yaylada yangın çıktı: 2 ağıl kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akgöl yaylasında çıkan yangında 2 ağıl yanarak kül oldu.

Yaylada yangın çıktı: 2 ağıl kullanılamaz hale geldi

Olay, Bolvadin'in Karayokuş köyü yakınlarında bulunan Akgöl yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yayla çevresinden dumanlar çıktığını gören Karayokuş köyü sakinleri ağılların olduğu kısımdan çıkan dumanı fark edince hemen yangına müdahale etti. Köylüler kovalar ile su taşıyarak yangını yaklaşık 1 saatin sonunda söndürdü. Yangın esnasında ağıllarda koyun ve keçilerin olmaması ise olası facianın önüne geçti. Ağılların nasıl yandığı ise jandarma tarafından araştırılıyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Yaylada yangın çıktı: 2 ağıl kullanılamaz hale geldi

Yaylada yangın çıktı: 2 ağıl kullanılamaz hale geldi

Yaylada yangın çıktı: 2 ağıl kullanılamaz hale geldi

Yaylada yangın çıktı: 2 ağıl kullanılamaz hale geldi

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