Hatay'a bağlı Yayladağı ilçesinin sevilen Belediye Başkanı Mustafa Sayın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan acı haberin ardından internet kullanıcıları, arama motorlarında, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA SAYIN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

24 Şubat 1960 yılında Antakya’da doğan 60 yaşındaki Mustafa Sayın, ilk ve ortaokulu Yayladağı’nda tamamladı.

Lise eğitimini Antakya’da tamamlayan Sayın, evli ve 3 çocuk babasıdır.

1999 yılı yerel seçimlerinde Şenköy beldesinde Fazilet Partisi belediye başkanı olarak seçildi.

AK Parti kuruluşu tarihi itibariyle AK Parti saflarına katılan Sayın, 2004 ve 2009 yıllarında yapılan yerel seçimlere katılarak 2 dönem AK Parti belediye başkanı olarak seçildi.

2014 yılında Yayladağı ilçesinde AK Partiden belediye meclis üyeliğine seçildi. Halen Yayladağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesinde meclis üyeliği görevini yürütmekteydi.

MUSTAFA SAYIN NEDEN ÖLDÜ?

30 Aralık 2020 tarihinde, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran ve süreci evde geçirdiğini bildiren Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, durumunun ağırlaşması üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

24 gün önce de tedbir amaçlı Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Mustafa Sayın bugün, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sayın'ın cenazesinin Yayladağı ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.