Yayladağı Kaymakamı Yılmaz vatandaşlara maske dağıttı

HATAY (İHA) – Hatay'ın Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz vatandaşa ve esnafa maske dağıttı.

Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz vatandaşa ve esnafa maske dağıttı. Hassasiyetle süreci devam ettirmeleri konusunda zorunlu olmadıkça gönüllü olarak sokağa çıkmamalarını ve evde kalmalarını tavsiye eden Kaymakam Yılmaz, "Vatandaşımıza salgınla mücadele konusunda her türlü emeği, çabayı gayreti gösterme konusunda bilinçlendirme çabamız devam ediyor" diye konuştu.

İlçe genelinde günlük 2 bin adet maske dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA