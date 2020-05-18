Yayladaki evine giden 67 yaşındaki kadından haber alınamıyor

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde eşi ile birlikte yayla evine gittikten bir süre sonra kaybolan Emine Ceran (67), yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Ceran'ın bulunması için arama çalışmalar sürdürülüyor.

Çatmayakaya Mahallesi'nde oturan Yusuf Ceran, eşi Emine Ceran ile birlikte sabah saatlerinde yayladaki evlerine gitti. Yusuf Ceran, eşini eve bıraktıktan sonra Seydişehir ilçe merkezine gelerek emekli maaşını çekip, tekrar eve döndü. Eşinin evde olmadığını gören Yusuf Ceran, mahalledeki evlerine gitti. Orada da eşini bulamadı. Bunun üzerine yakınlarıyla birlikte mahalle ve yaylanın çevresinde aradı. Bulamayınca da jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri, mahallenin de yardımıyla çevrede arama yaptı, ancak Emine Ceran'ın izine rastlanılmadı. Arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: DHA