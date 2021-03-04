Yaylakent Belediyesi memur alımı yapacak

Yaylakent Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Yaylakent Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır." denildi.

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