Yaylalar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Amasya'nın Taşova ilçesinde gece başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gece etkisinin artıran kar yağışı yaylalarda kalanların güne beyaz örtüyle uyanmasını sağladı. Yüksek yaylaların beyaza bürünmesinin ardından yer yer kar kalınlığı bazı bölgelerde 40 santimetreye ulaştı. Yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ağaçlık alanların beyaz örtüyle kaplanması sonucu yaylalar masal gibi görüntülere sahne oldu. İzleyenler için doyumsuz anlar yaşandı.

Kaynak: İHA