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  3. Yaylalarda renk şenliği! Batı Karadeniz yaylaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Yaylalarda renk şenliği! Batı Karadeniz yaylaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Düzce'de havaların ısınmasıyla yaylalarda açan çiçekler doğaseverleri büyülüyor. Rakımın 1200 ila 1800 arasında değiştiği Güzeldere, Samandere, Odayeri, Pürenli ve Sinekli yaylaları, açan binbir çeşit çiçekle renklendi.

Yaylalarda renk şenliği! Batı Karadeniz yaylaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Düzce'de havaların ısınmasıyla yaylalarda bahar havası hissedilmeye başladı. Dağlarda açan çiçekler güzellikleri ile doğaseverleri büyülüyor. Rakımın 1200 ila 1800 arasında değiştiği Güzeldere, Samandere, Odayeri, Pürenli ve Sinekli yaylaları, açan binbir çeşit çiçekle renklendi.

Sarı, mor ve kırmızı tonların yoğun görüldüğü yaylalar, eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Şelalelere ve yaylalara kolay ulaşılması nedeniyle yoğun ziyaretçi ilgisi gören kent, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şimdilerde en sessiz günlerini yaşıyor. Hafta içi bazı doğa tutkunlarını ağırlayan yaylalar, ramazanın ardından başlayacak göçlerle yöre halkını misafir edecek.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Yaylalarda renk şenliği! Batı Karadeniz yaylaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Yaylalarda renk şenliği! Batı Karadeniz yaylaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Yaylalarda renk şenliği! Batı Karadeniz yaylaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Yaylalarda renk şenliği! Batı Karadeniz yaylaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Yaylalarda renk şenliği! Batı Karadeniz yaylaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Yaylalarda renk şenliği! Batı Karadeniz yaylaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

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