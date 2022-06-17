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  3. Yaz alışverişlerinizi doyasıya yapın diye anında 500 TL indirim hediye! 

Yaz alışverişlerinizi doyasıya yapın diye anında 500 TL indirim hediye! 

Vakıfbank tüm yaz boyunca yapacakları alışveriş için müşterilerine 500 TL’ye kadar indirim imkanı sağlıyor!

Yaz alışverişlerinizi doyasıya yapın diye anında 500 TL indirim hediye!  117

Vakıfbank çeşitli kampanyalarını sürdürerek tüketici çekmeye devam ediyor.