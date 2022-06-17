Yaz alışverişlerinizi doyasıya yapın diye anında 500 TL indirim hediye! 

Gözleri koruyor, canlandırıyor! Bu besinler gözlerinizin şahin gibi açılmasını sağlayacak!

Ünlü kaleci Muslera 3. kez baba oldu, karısının doğum sonrası emzirme fotoğrafı olay oldu! "Neden üzerinde hiçbir şey yok?"