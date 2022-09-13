Yaz ayı bitti diye üzülmeyin! Hafta sonu Afrika sıcakları geliyor: Yurt geneli çok sıcak olacak

Sosyal medyada hava tahminlerinin paylaşıldığı Hava Forum hesabının paylaşımına göre 16 - 18 Eylül tarihleri arasında Türkiye Afrika sıcaklarının etkisi altına girecek.

Tayfun Altuntaş
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Yaz ayı bitti diye üzülmeyin! Hafta sonu Afrika sıcakları geliyor: Yurt geneli çok sıcak olacak

Yaz aylarının son günlerine gelinirken bazı bölgelerde sağanak yağışlar, bazı bölgelerde ise güneşli hava etkisini sürdürüyor. Ancak Türkiye, yapılan son tahminlere göre yeniden sıcak havaların etkisi altına girebilir.

Yaz ayı bitti diye üzülmeyin! Hafta sonu Afrika sıcakları geliyor: Yurt geneli çok sıcak olacak

Twitter'da ilgiyle takip edilen Hava Forum kullanıcı isimli hesaptan yapılan paylaşıma göre Türkiye, bu hafta sonu Afrika sıcaklarının etkisi altına girecek. Daha sonra ise sağanak sert hava sıcaklığı düşüşleri ve yağışlar görülebilir.

Yaz ayı bitti diye üzülmeyin! Hafta sonu Afrika sıcakları geliyor: Yurt geneli çok sıcak olacak

"AFRİKA'NIN GÜCÜ GÖZÜKÜYOR"

Yapılan tahminde şu ifadelere yer verildi:

"16-18 Eylül "Afrika" bu yaz için son bir kez güçlü bir şekilde bizi ziyarete geliyor. Cuma, Cumartesi ve Pazar yurt geneli çok sıcak olacak. Aşağıdaki sıcaklık grafiğine ve Türkiye'nin rengine bakın, Afrika'nın gücü gözüküyor. Sonrasında ise sert düşüş ve yağış ihtimali var..."

Yaz ayı bitti diye üzülmeyin! Hafta sonu Afrika sıcakları geliyor: Yurt geneli çok sıcak olacak

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