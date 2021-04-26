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  3. Yaz hareketliliği öncesinde denetimler sıklaştırıldı! Şavşat’ta pandemi tedbirleri arttırıldı

Yaz hareketliliği öncesinde denetimler sıklaştırıldı! Şavşat’ta pandemi tedbirleri arttırıldı

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde yaklaşan yaz mevsimi ile birlikte korona tedbirleri arttırıldı. Şavşatlılar ilkbaharın gelmesiyle memleketlerine dönmeye başlarken, denetimler titizlikle yürütülmeye devam ediyor.

Yaz hareketliliği öncesinde denetimler sıklaştırıldı! Şavşat’ta pandemi tedbirleri arttırıldı

Eşsiz doğal güzellikleriyle son yıllarda adından söz ettiren Artvin'in Şavşat ilçesi ziyaretçilerine masalsı görüntüler sunuyor. İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran 2015'te gerçekleştirilen Cittaslow Genel Kurulunda "sakin şehir" unvanı almasının ardından tanınırlığı artan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Şavşat, son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Aynı zamanda ülkemizin dört bir yanından yaşayan Şavşatlılar ilkbaharın gelmesiyle memleketlerine dönmeye başlarken, bu kapsamda ilçede pandemi tedbirleri artmaya başladı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçeye bağlı Kocabey köyü artan Covid-19 vakaları nedeniyle 10 günlük süreyle karantinaya alınmıştı.

ŞAVŞAT KAYMAKAMI'NDAN UYARI

Şavşat Kaymakamı Onur Özaydın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kolluk kuvvetleri ve muhtarlarla bir araya gelerek tedbirlerin artığını duyurdu. Kaymakam Özaydın yaptığı açıklamada "Korona virüsle mücadele kapsamında mevcut tedbirlerimiz ve önlemlerimiz devam etmekte. Şavşat ilçemiz olarak yaz sezonuna girecek olduğumuz bu dönemde ülkemizin farklı illerinde yaşayan çok fazla Şavşatlı hemşerimiz, vatandaşımız var. Dolayısıyla onların dönüş zamanları. Bizler de Covid -19 önlemleri kapsamında kolluk kuvvetlerimizle köy muhtarlarımızla bir araya gelerek gerekli önlemlerin arttırılması konusunda gereken konuları paylaştık. Özellikle il dışında ikamet edip Şavşat ilçemize gelecek olan vatandaşlarımızın bu hassasiyete riayet etmeleri istiyoruz. Şavşat ilçemize ve köylerine geldikleri günden itibaren 10 gün süreyle izole etmeleri olmaları gerekmektedir.

Ayrıca tüm vatandaşlarımızda Ramazan ayı münasebetiyle toplu iftar ara gelmelerin önleyecek hususların önüne geçmeleri gerekmekte. Özellikle Covid-19'la mücadele anlamında çok büyük önem arz etmektedir. İnşallah almış olduğumuz önlemler ve vatandaşlarımızın da kurallar uymasıyla sorunsuz bir yaz mevsimi geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Yaz hareketliliği öncesinde denetimler sıklaştırıldı! Şavşat’ta pandemi tedbirleri arttırıldı

Yaz hareketliliği öncesinde denetimler sıklaştırıldı! Şavşat’ta pandemi tedbirleri arttırıldı

Yaz hareketliliği öncesinde denetimler sıklaştırıldı! Şavşat’ta pandemi tedbirleri arttırıldı

Yaz hareketliliği öncesinde denetimler sıklaştırıldı! Şavşat’ta pandemi tedbirleri arttırıldı

Yaz hareketliliği öncesinde denetimler sıklaştırıldı! Şavşat’ta pandemi tedbirleri arttırıldı

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