Yaz konserleri Kuğulupark’ta başladı

Çankaya Belediyesi Orkestrası, yaz konserlerine Kuğulupark'ta verdikleri müzik ziyafetiyle başladı. İlk konserde Çankayalılar 45'liklerle güzel bir gece yaşadı.

Çankaya Belediyesi tarafından kurulan "Çankaya Belediyesi Orkestrası" yaz konserlerine başladı. 5 konserden oluşacak serinin ilki Kuğulupark'ta vatandaşlara bol müzikli bir gece yaşattı.

Özüm Zeynep ve Şafak Yaşar'ın seslendirdiği 45'liklerden oluşan konserde Çankayalılar müzik ziyafeti yaşadı. Kuğulupark'ı dolduran Ankaralılar, şarkıları sanatçılarla birlikte söyleyerek yaklaşık iki saat süren konserle eğlendi.

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleri çok önemsediklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sıcak yaz günlerinde düzenlediğimiz yaz konserleri, vatandaşlarımıza keyifli anlar yaşatırken aynı zamanda ortak güzelliklerde buluşmamızı da sağlıyor. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı bundan sonra gerçekleşecek diğer konserlerimize de davet ediyorum" dedi.

Konserler devam edecek

İlki Kuğulupark'ta düzenlenen konserler, Çankaya'nın farklı bölgelerinde devam edecek. Pop, klasikler, film müzikleri ve türkülerden oluşacak konserler 13 Eylül'e kadar Çankaya parklarında halkla buluşacak.

Çankaya Belediyesi Orkestrası'nın konser tarihleri:

2 Ağustos 2019 Cuma - Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 80'ler Dilan

23 Ağustos 2019 Cuma - Uğur Mumcu Parkı - Barış Manço şarkıları

6 Eylül 2019 Cuma - Çayyolu Atapark - Film müzikleri

13 Eylül 2019 Cuma - Ahmed Arif Parkı - Türküler

Kaynak: İHA