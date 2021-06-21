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Yaz Kuran Kursu ne zaman başlıyor 2021? Diyanet yaz Kuran Kursu başvuru tarihi!

Her yaz ayında binlerce öğrenci Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Kur’an-ı Kerim kurslarına gidiyor. 2021 Haziran ayında olduğumuz şu günlerde de yaz Kuran Kursu ne zaman başlıyor? sorusu gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre Diyanet yaz Kuran Kursu başvuru tarihleri duyuruldu. İşte ayrıntılar.

Yaz Kuran Kursu ne zaman başlıyor 2021? Diyanet yaz Kuran Kursu başvuru tarihi!

Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığınca 90 bini aşkın camide yaz Kur'an kursları açılacak.  Başvuru tarihleri de duyuruldu. Çocuklarını yaz Kur'an Kurslarına göndermek isteyen ebeveynler başvurularını 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek. 

YAZ KURAN KURSLU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Yaz kuran kursları için başvurular sürüyor. Anne ve babalar cami, kurs veya "http://www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Kursların kapıları 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençlere açık olacak. 

Kurslar 5 Temmuz Pazartesi başlayacak  ve 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Yaz Kuran Kursu ne zaman başlıyor 2021? Diyanet yaz Kuran Kursu başvuru tarihi!

KURAN KURSLARINDA HANGİ DERSLER VERİLİYOR?

 4-9 yaş grubundaki  çocukların velileri, kendilerine en yakın Kur'an kursuna bizzat giderek veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilmektedir. Bu gruptaki öğrencilere sadece yüz yüze Kur'an ve dini bilgiler eğitimi verilecek. 

10-15 yaş arasındaki öğrenciler de tercihe göre yüz yüze veya çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

16-22 yaş arası öğrenciler ise başvurularını web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek ve eğitimler sadece çevrim içi olacak.

Öte yandan kurslara 7 yaş ve üzeri engelliler için de başvuru alınacak. 

Yaz Kuran Kursu ne zaman başlıyor 2021? Diyanet yaz Kuran Kursu başvuru tarihi!

KURAN KURSLARINDA SALGIN TEDBİRİ

Yüz yüze verilecek kuran kursları için öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi gösterenler yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

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