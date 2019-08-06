Yaz Kur’an kursu öğrencileri için sertifika töreni

Bilecik Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencileri törenle sertifikaları verildi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve aileleri katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Vali Bilal Şentürk, programda yaptığı konuşmada, düzenlenen kurslarının önemine değinerek, emeği geçen öğrenci, aileleri ve eğitmenlere teşekkür etti.

Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu düzenlenen programa katılan konuklara teşekkür ederek, programın düzenlenmesinde katkısı ve emeği olan bütün paydaşlara teşekkür etti.

Programda öğrenciler tarafından programın anlam ve önemini belirten, şiirler okundu, ilahiler seslendirildi ve çeşitli gösteriler yapıldı.

Kaynak: İHA