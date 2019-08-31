Yaz Kursu Öğrencilerinin Müzik Dinletisi Büyük Beğeni Topladı

Develi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği yaz müzik kursu kapsamında eğitim alan öğrencilerin Cumhuriyet Meydanında yaptıkları müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

Bağlama, gitar ve keman kursları öğrencilerinin yeteneklerini sergilediği programa meclis üyeleri ile birlikte katılan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "İki ay gibi kısa bir sürede böylesi güzel bir konser düzenleyecek kadar yetenek kazanmış gençlerimizi görmek çok gurur verici. Bu protokolü imzalamak ve böylesi bir organizasyonu desteklemekle ne kadar hayırlı bir iş yaptığımızı bir kere daha görüş olduk. Bağlama, gitar ve keman kurslarında toplam 150 yavrumuz eğitim gördü. İnşallah gerek eğitim-öğretim sezonu içerisinde gerekse yaz kurslarında sizlerin talepleri doğrultusunda bu kurslarımızı devam ettireceğiz. Bu başarıda emeği geçen hocalarımızı, velilerimizi ve bu yavrularımızı tebrik ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA