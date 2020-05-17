Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri genelgesi nedir? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderilmesinin ardından birçok internet kullanıcısı bu sorunun cevabına ulaşmak için arama yapmaya başladı. Peki Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri genelgesi nedir? İşte detaylar.

YAZ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİ GENELGESİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre göre 1 Haziran-1 Ekim arasında toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk ve maske kullanımı kriterleri titizlikle takip edilecek. 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasındaki trafik denetimlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.

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