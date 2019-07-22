“Yaz okulu, çocuklarda fiziksel ve duygusal kazanımlarda fayda sağlıyor”

Okulların kapanması ile birlikte yaz tatilinin özellikle gelişme çağındaki çocuklar için verimli bir dönem olması açısından önemli olduğunu söyleyen Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal, "Bu süreçte eğitimin yanı sıra çocuklarımızın eğlenmeye de ihtiyacı var. Yapılan faaliyetler ile birlikte çocuklar fiziksel ve duygusal kazanımların yanı sıra becerilerini de geliştiriyor" dedi.

3 aylık uzun bir yaz tatilinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği noktasında ebeveynler genelde kararsız kalırken; çocuklarının hem eğlenmesi hem de eğitimden çok kopmamasını isteyen aileler de yaz okullarını tercih ediyor. Bu noktada ise geriye sadece doğru yaz okulunu bulmak kalıyor. Özellikle çocukların bu dönemde daha çok eğlenmeleri ve fiziksel aktivitelerle birlikte kazanımlar elde etmesinin öneminden bahseden Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal ailelere de çocuklarla birebir vakit geçirmelerini önerdi.

"Hem eğlendiriyoruz, hem gelişimlerine katkı sağlıyoruz"

Doğa Koleji olarak 11 kampüste yaz okulu faaliyetinde bulunduklarını dile getiren Tunç Dağal bu kapsamda neler yapıldığına değindi. Dağal, "Yaz Okulu eğitim ve eğlenceyi birleştirerek çocukların kazanımlar ve beceriler elde etmesini sağlayan birtakım programlardır. Yüzme, atletizm ve jimnastik bu program içerisinde olmazsa olmazlarımız. Bunlar çocuklarımız için ön planda tuttuğumuz faktörler. Bunun dışında salon sporlarımız, kampüslerimize özel buz patenimiz, binicilik ve dağcılık çalışmalarımız da var. Bu faaliyetlerle çocuklarımızın hem eğlenmesini, hem güzel vakit geçirmesini, hem de kişisel gelişimlerine fayda sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Yaz okullarının yanı sıra aileler de çocukları ile vakit geçirmeli"

Çocuklarının yaz tatili boyunca neler yapacağını düşünen anne ve babalara da tavsiyelerde bulunan Dağal, ailelerin çocukları ihmal etmemesi gerektiğini de vurgulayarak, "Ailelere tabii ki yaz okulu programlarını öneriyoruz. Çünkü okulların kapanması ile birlikte çocuklar, gelişimlerini ve becerilerini olumlu olarak etkileyecek programlara ihtiyaç duyuyor. Doğa Koleji olarak; yaz okulunda eğlencenin yanı sıra İngilizce, kodlama ve robotik gibi branşlarda da eğitim programlarımızı sunuyoruz. Ancak, aileler de yaz okulu dışında çocukları ile çok fazla vakit geçirmeli. Gerek anne baba birlikte, gerekse ayrı ayrı programlar yapabilirler. Ebeveynlerin, çocuklarla birebir ilgilenmelerinin önemini daima vurguluyoruz" dedi.

"Beykoz Kampüsümüzde çocuklar doğa ile iç içe"

Fiziki olanaklardan dolayı en gözde kampüslerinin Beykoz Kampüsü olduğunu da söyleyen Dağal, çocukların doğa içinde bol bol vakit geçirmesi noktasında çok büyük avantaj olduğunu dile getirdi. Dağal son olarak da kampüs için; "Beykoz kampüsümüz dünyada eşi benzeri olmayan bir kampüs. 55 dönüm arazi içine kurulmuş hayvansal ve bitkisel olarak çeşitli ürünleri kendisi üretebilen, çocukların doğayla iç içe olduğu toprakla ve hayvanlarla kaynaşıp eğlenceli vakit geçirdiği bir yer. Bu sayede; hem fiziksel, hem de psikolojik açıdan birçok kazanım elde ediyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA