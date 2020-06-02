Yaz okulu ve yaz spor okulları açılıyor
Eyüpsultan Belediyesi, koronavirüs salgınından bu yana tedbir amaçlı gençlik merkezi ve bilgi evlerini geçici süreliğine kapatmıştı.
Eyüpsultan Belediyesi, koronavirüs salgınından bu yana tedbir amaçlı gençlik merkezi ve bilgi evlerini geçici süreliğine kapatmıştı. 1 Haziran itibariyle alınan normalleşme kararları doğrultusunda yaz aylarında düzenlenecek yaz okulu ve yaz spor okuluyla kapılarını öğrencilere yeniden açacak.
BİLGİ EVLERİ VE GENÇLİK MERKEZLERİ KAPILARINI YENİDEN AÇIYOR
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi, Robot Akademi kapılarını 22 Haziran'da öğrencilere açacak. 24 Temmuz tarihine kadar devam edecek eğitimlere online kayıt için, http://basvuru.eyupsultan.bel.tr/ adresinden başvurulabilecek.
ÜCRETSİZ YAZ OKULU KAYIT MERKEZLERİ, YAŞ ARALIKLARI VE EĞİTİM İÇERİKLERİ
Kayıt Merkezleri: Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi, Robot Akademi, Alibeyköy Spor Kompleksi. Ayrıca yaz okulu eğitimleri yukarıda belirtilen yerlerde gerçekleşecek.
BİLGİ EVLERİ YAZ OKULU İÇERİK ( 9-15 YAŞ) – (Tüm Bilgi Evleri)
Değerler Eğitimi
Sanat ve Beceri Atölyeleri
Geziler
Etkinlikler
Rehberlik Çalışmaları
Sınav Temel Hazırlık Dersleri
DİL EVİ YAZ OKULU İÇERİK (9-20 YAŞ)
Dil Evi İngilizce Ve Arapça Yaz Okulu
Oyunla ve Gezerek Öğrenme
Speaking Club
Müzikle Öğrenme – Karaoke
Masa Oyunları
Film İzleme
GENÇLİK MERKEZLERİ YAZ OKULU İÇERİK (15-20 YAŞ)
Değerler Eğitimi
Sanat ve Beceri Atölyeleri,
Geziler
Etkinlikler,
Rehberlik Çalışmaları
TYT Hazırlık Dersleri
BİLİŞİM AKADEMİ YAZ OKULU İÇERİK (9-20 YAŞ)
Ali Kuşçu Uzay Evi
Güneş Sistemimiz
Yıldızların Yaşamı
Uzay Çalışmaları
Gökyüzünü Tanıyalım
Robot Okulu
Web Tasarım
Oyun Tasarımı
Mobil Uygulama Geliştirme
Blog Hazırlama & Bloggerlik
3d Tasarım
Arduino
ÜCRETSİZ YAZ SPOR OKULUNDA 13 SPOR BRANŞI OLACAK
Yaz spor okuluna gelecek öğrenciler eğitimlerini hafta içi her gün Alibeyköy Spor Kompleksi'nde yapacaklar.
Yaz Spor Okulu için kayıt merkezleri: Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi, Robot Okulu, Alibeyköy Spor Kompleksi.
YAZ SPOR OKULUNDA YER ALACAK BRANŞLAR
ATLETİZM
BADMİNTON
BASKETBOL
BİSİKLET
FUTBOL
KARATE
KAYKAY
MİNİ GOLF
OKÇULUK
SATRANÇ
ORYANTİRİNG
TENİS
VOLEYBOL
Kaynak: DHA
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