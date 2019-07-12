'Yaz sıcaklarında beslenme' uyarısı

BESLENME uzmanı Eliza Sabancı, yaz aylarında bunaltıcı sıcağın etkisini azaltmak ve sağlık sorunlarından korunmak için beslenmeye ayrı özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Sabancı, sıcaklıkla beraber artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımının çok önemli olduğunun altını çizerken açıkta satılan gıdaların ise insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Son yıllarda artan hava sıcaklıkların özellikle yaz aylarında etkisinin üst seviyelere çıktığını ve aşırı sıcağa maruz kalan insanların çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Eliza Sabancı, gıda zehirlenmeleri, ishal, baş dönmesi, halsizlik gibi rahatsızlıkların bu sorunların başında geldiğini belirtti. Alınacak önlemler ve düzenli beslenme ile kişinin sağlığını koruyabileceğinin altını çizen Sabancı, "Yaz aylarında sıcaklıkla beraber artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı çok önemlidir. Bu yüzden günlük 2-2,5 litre su içmeli, tansiyon probleminiz yoksa 1-2 şişe sade maden suyu tüketilmeli. Ayrıca bu sıcak günlerde krema, mayonez, yağlı sos, katı yağ gibi yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde bitkisel sıvı yağların kullanımı, yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara ve fırın gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır" dedi.

MEYVEYİ KARARINDA TÜKETİN

Yaz aylarında özellikle serinletici etkilerinden dolayı başta karpuz, kavun olmak üzere insanlar tarafından bolca meyve tüketildiğine dikkat çeken Sabancı, meyvelerin içeriğindeki şeker miktarından dolayı aşırı tüketimle birlikte kan şekerinde hızlı yükseliş ve düşüşlere neden olabileceğine dikkat çekti. Bu durumun hızlı kilo artışına da sebep olabileceğini vurgulayan Sabancı, "Meyve tüketimi, günde 2 -3 porsiyonla sınırlandırılmalı ve yanında peynir, süt gibi protein grubu tercih edilerek kan şekerine etkisi yavaşlatılmalı" diye konuştu.

AÇIKTA SATILAN GIDALARA DİKKAT

Son olarak yaz aylarında açıkta satılan gıdaların da insan sağlığını tehdit ettiğini kaydeden Sabancı, şöyle konuştu:

"Özellikle bu sıcak günlerde açıkta satılan yiyeceklerin, tüketiminden kaçınmaya, çabuk bozulan potansiyel riskli besinleri (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletmemeye, besinlerin satın alınması, hazırlanması, pişirilmesi ve saklama aşamalarında hijyene dikkat edilmelidir."

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DHA