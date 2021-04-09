Yaz tatili kısaldı mı, kısalacak mı 2021? Ziya Selçuk yaz tatili açıklaması 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki sorulara yanıt verdi. Pandemi nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liselerde yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklenmesiyle tatil 24 güne çıktı. Nisan ayında ise ara tatil yapılmadı. Peki Yaz tatili kısaldı mı, kısalacak mı 2021?

YAZ TATİLİ KISALDI MI, KISALACAK MI 2021?

Ziya Selçuk, yaz tatilini 2 hafta kısalttıklarını bildirdi.

ZİYA SELÇUK'TAN YAZ TATİLİ AÇIKLAMASI 2021 SON DAKİKA

2 Temmuz'da okulların kapanacağını hatırlatan Selçuk, ''2 Temmuz'a kadar çocuklarımızın desteklenmesi konusunda süreç devam ediyor. Yazın bütün öğrencilerimize zorunlu olarak ya da gönüllü olarak çocuklarımız okullara gelsin diyemeyiz. Çocuklar için tatil de çok önemli. Yaz tatilini iki hafta kısalttık. Yazın televizyon devam edecek, internet desteğimiz devam edecek. Gençlik merkezlerinde, okul, kurs, spor alanlarında eğitimlerimiz devam edecek. Rehberlik faaliyetlerimiz, masal evlerimiz açık olacak. Şimdi olduğu gibi isteyen öğrencilerimiz gelsin diyebileceğiz.'' dedi.

İOKBS VE AKS SINAVLARI ERTELENDİ Mİ 2021?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılması planlanan bursluluk sınavı (İOKBS) ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın (AKS) ertelendiğini açıkladı.

Bakan Selçuk konuyla ilgili, "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının d urumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz." ifadelerini kullandı.