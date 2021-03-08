Yaz tatili ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk açıkladı!

Canlı yayınlanan bir televizyon programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu belirten Bakan Selçuk, yüz yüze sınavlar ile ilgili "Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız." dedi.

Bağımsız araştırma grubuna yaptırılan çalışmada öğrencilerin yüzde 77'sinin sınavla ilgili iptal istemi olmadığını ifade eden Bakan Selçuk, hem ailelerin hem de öğretmenlerin öğrencilerin sınava girmeleri konusunda hem fikir olduklarını belirtti.

Bakan Selçuk, "Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız problemler var. Şuanda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz." dedi.

'YAZ TATİLİ' AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk, yaz tatilinin ne zaman başlayacağının sorulması üzerine "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok." ifadelerini kullandı.