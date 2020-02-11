Okulların bitmesini dört gözle bekleyen öğrenciler, öğretmenler ve veliler internette yaz tatilini merak etmeye başladı. Peki Yaz tatili ne zaman başlıyor 2020? Kaç gün, kaç ay? Ne zaman bitiyor 2020? Okullar ne zaman kapanacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 19 Haziran Cuma gününden itibaren yaz tatili başlayacak.

NİSAN TATİLİ NE ZAMAN 2020?

Bu sene ilk kez yürürlüğe konan ara tatilin ikinci uygulaması yeni dönem de olacak. Buna göre göre ikinci ara tatil 6 Nisan'da başlayacak 10 Nisan'da sona erecek. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak.

OKUL TATİL TAKVİMİ 2019 2020 NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek

YAZ TATİLİNDE NE YAPILABİLİR?

Bir çiçek dikin ve büyütün, doğa yürüyüşü yapın, üç ağaç türü öğrenin, beş taş oynayın, müze ziyareti yapın, birlikte bir ağaca çıkın ve doğayı seyredin, mevsim meyvelerinin çekirdeklerini toprağa ekin, sokaktaki taşları kaldırarak altında solucan ve böcek arayın, bir bilim insanının hayatını araştırın, sokak hayvanlarına su verin, salıncak kurun.

Birlikte yemek yapın, yeni bir masal öğrenin, uçurtma yapıp uçurun, kağıttan gemi yapmayı öğretin, kendi çocukluk anılarınızı anlatın, ip baskısı yapın, sokaktan topladığınız taşları boyayın, otlardan düdük yapmayı öğretin, birlikte evinizi temizleyin, birlikte bisiklete binin, birlikte satranç oynayın, bir dünya haritası edinerek ülke bulma oyunu oynayın, çocuğunuza yüksek sesle kitap okuyun, kurabiye, kek ve benzeri bir şey yaparak komşularınıza götürün, su ve enerji tasarrufu yöntemlerini birlikte öğrenin, birlikte film izleyin, senarist ve yönetmeni birlikte araştırın, birlikte yürüyüş yapın ve adımlarınızı sayın.

Düğme ve sökük dikmeyi öğretin, kuşlara yem verin, birlikte bir hikaye yazın, çivi çakmayı öğretin, birlikte kitap okuyun, aile büyüklerini ziyaret edin, saklambaç oynayın, birlikte ip atlayın, birlikte bir tekerleme öğrenin, birlikte bir şiir ezberleyin, birlikte bir mektup yazın ve postalayın, bir karınca yuvası bulun ve ekmek kırıntıları bırakın, çamaşır katlamayı ve ütü yapmayı öğretin, pencereden bakıp gördükleriniz hakkında konuşun, birlikte reçel yapın, farklı ağaçlardan yapraklar toplayın ve bir deftere yapıştırın, birlikte limonata veya meyve suyu yapın, birlikte kuşları gözlemleyin, birlikte ilk yardım detayı öğrenin, üç farklı kuş ve balık türü öğrenin.

Bir ihtiyaç sahibine birlikte yardım edin, bir tanıdığınızla röportaj yapın, birlikte bir takı tasarlayın, birlikte top oynayın, doğadan topladığınız malzemelerle bir fotoğraf çerçevesi yapın, bir yemek öğretin, kütüphaneye gidin ve üye olun, birlikte ekmek yapın, ailece yere uzanıp yıldızları izleyin, büyük bir tepeye tırmanın, size özel bir selamlaşma bulun, bir makine veya cihazı sökerek parçalarını yerine takın, birlikte sofra kurun, yoğurt yapmayı öğretin.

Sessiz sinema oynayın, doğada yön bulmayı öğretin, evin ihtiyaç listesini hazırlatın, birlikte resim yapın, güneşin doğuşunu ve batışını izleyin, yeni bir dilde selamlaşma ve teşekkür etmeyi öğrenin, bir kitapçıya gidin, birlikte basit bir deney yapın, birlikte bir fidan dikin, bir akvaryumu gözlemleyin ve ilginizi çeken detayları not alın."