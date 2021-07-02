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Yaz tatili ne zaman bitecek 2021? 2022 okullar ne zaman açılacak?

Şu anda yaz tatilinde olan milyonlarca öğrenci ve velisi okulların ne zaman açılacağını ve yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Bu yıl karnelerini salgın nedeniyle dijital ortamda alan İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler dilerlerse basılı karnelerini de 2 Temmuz'dan sonra okullarından alabilecek. Peki 2022 okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek 2021? Bakan Ziya Selçuk tarih verdi. İşte detaylar.

Yaz tatili ne zaman bitecek 2021? 2022 okullar ne zaman açılacak?

 İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yakından ilgilen okulların ne zaman açılacağı hakkında Milli Eğitim Bakanlığında açıklama geldi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalacağı tarih belli oldu. Peki 2022 okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek 2021? İşte okullarda son durum...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK 2021?

Karneler 18 Haziran 2021 tarihinde verilirken okullar da 2 Temmuz'da kapandı. Pandemide aşılama kampanyaları son sürat devam ederken düşen vaka sayıları da yeni normalleşmeyi beraberinde getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki yıl yüz yüze eğitime geçiyor. Yaz tatili 12 Eylül'de bitecek. 

Yaz tatili ne zaman bitecek 2021? 2022 okullar ne zaman açılacak?

2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-20222 eğitim öğretim yılı 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. Dersler 12 Eylül Pazartesi günü yüz yüze başlayacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise yine yaz tatiline girilecek. 

Yaz tatili ne zaman bitecek 2021? 2022 okullar ne zaman açılacak?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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