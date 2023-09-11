Yaz tatili sona erdi, ilk ders zili çaldı: Öğrenciler güle oynaya sınıfları doldurdu

Kırıkkale'de 3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci okullarındaki törenlerin ardından derse başladı.

Kırıkkale'de, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte, 43 bin 846 öğrenci ve 3 bin 175 öğretmen ders başı yaptı. Yıllardır süren ücretsiz ders kitapları öğrencileri karşıladı. Şehit Nazir Elitok İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi yapıldı.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Punar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı mimarının çocukların ve gençlerin olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin de kutsal görevlerinde hep beraber yanlarında olacaklarını aktardı.

'Türkiye yüzyılı" vizyonunu gerçeğe dönüştürecek temel değerin eğitim olduğuna vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, "Eğitim, toplum kalkınmasının en temel dinamiğidir. Değerli öğretmen arkadaşlarım üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapacağınızdan eminim. Özellikle temel eğitim kurumlarımızda öğretmen merkezli eğitim yapmaktayız. Model sizsiniz, örnek sizsiniz, öğrenmeyi öğretecekte sizsiniz" dedi.

Konuşmaların ardından çalınan ilk ders zili ile birlikte öğrenciler sınıflarına geçti. Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, Genel Müdür Punar ve İl Milli Eğitim Müdürü Telefoncu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)