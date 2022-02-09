Yazadurma ne demek, TDK'ya göre Yazadurma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yazadurma ne demek? Yazadurma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yazadurma kelimesi. Peki yazadurma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yazadurma nedir, yazadurma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YAZADURMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yazadurma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yazadurma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yazadurmak işi

