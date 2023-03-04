Şakir Dinçşahin kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Yazar, Akademisyen Şakir Dinçşahin'in biyografisi Katıldığı televizyon programlarına çok dikkat çekici yorum ve analizleri ile izleyicilerin dikkatini çekerek Gazeteci yazar Oray Eğin, kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir, kaç yaşındadır? araştırmaya başladılar. İşte Gazeteci yazar Oray Eğin'nin biyografisi.