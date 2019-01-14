Yazar Aydoğan, Yavaşlı öğrencilerle buluştu

Alanya Belediyesi'nin eğitim projeleri arasında yer alan "Yazar Okuyucu Buluşması" devam ediyor.

Çocuk Edebiyatı'nın yazarlarından eğitimci, öykü yazarı ve şair Aydoğan Yavaşlı ilkokul öğrencileriyle söyleşi yaptı. Söyleşi, Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'ne bağlı Emine Hacıkura Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Farklı okullardan 150 öğrencinin katıldığı söyleşide Yavaşlı, öğrencilere kitap okumanın önemini anlattı. Bu konuda başından geçen birkaç anısını da çocuklarla paylaşan Yazar Aydoğan Yavaşlı, onlarla bir süre sohbet ettikten sonra, kitaplarını imzaladı.

Kaynak: İHA