Milan - Roma maçı şifresiz canlı izleCHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, görevinden alındıHatay'da patlama sesi!Mehmet Demirtaş, kız arkadaşıyla tartışan genci dövdüğü için öldürüldüİsmail Çokçalış kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?On Numara çekiliş sonuçları 26 Ekim 2020 (MPİ)Dışişleri Bakanlığından Alman polisinden şiddet gören Türk için açıklamaYazar Beki İkala Erikli kimdir? Kaç yaşında öldü? Nereli?3 çocuğunun önünde karısını vurmuştu: Cani koca tutuklandıÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 26 Ekim 2020 Pazartesi| Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Yazar Beki İkala Erikli kimdir? Kaç yaşında öldü? Nereli?

Yazar Beki İkala Erikli kimdir? Kaç yaşında öldü? Nereli?

"Melekler ile Yaşamak" isimli kitabın yazarı Beki İkala Erikli, 2016 senesinde ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde bir kadın tarafından öldürüldü. Bugün katili hakkında son karar verilirken yazar Erikli' nin hayatı merak konusu oldu. Peki Beki İkala Erikli kimdir?

Yazar Beki İkala Erikli kimdir? Kaç yaşında öldü? Nereli?

2016 senesinde  yazar Beki İkala Erikli,  ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde bir kadın tarafından öldürüldü. Bugün mahkeme Erikli' nin  katili hakkında son karar verdi. Ölümünden sonra tekrar gündeme gelen Erikli' nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Beki İkala Erikli kimdir? 

Yazar Beki İkala Erikli kimdir? Kaç yaşında öldü? Nereli?

BEKİ İKALA ERİKLİ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Asıl adı Beki Çukran olan yazar Beki İkala Erikli, 1968 ylında İstanbul'da dünyaya geldi. Robert Kolejinden mezun olduktan sonra Boğaziçi  Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Yahudi asıllı Türk yazar olan Erikli'nin diğer mesleği ise bio enerji uzmanlığıdır.  Çeşitli sektörlerde çalışan Erikli, 13 yıl boyunca Procter&Gambie Türkiye, Almanya, İngiltere ve İsviçre gibi ülkelerde pazarlama direktörü olarak görev aldı.

Yazar Beki Erikli, çok yönlü kişiliği ve öğrenmeye verdiği önem ile İngiltere’de yönetici koçluğu ve Almanya’da yaşam koçluğu üzerine eğitim aldıktan sonra bu meslekleri de icra etti.  En çok okunan kitabı "Meleklerle Yaşamak" olmak üzere yaşamı boyunca 8 adet kitap yazdı.

Erikli, 2016 senesinin 15 Aralık günü Beyoğlu'ndaki ofisinin önünde "Meleklerle Yaşamak" adlı kitabını okuyup etkilediğini söyleyen bir kadın tarafından planlanarak silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yazar Erikli, evli ve bir erkek çocuk annesiydi. Beki İkala, hayata veda ettiğinde henüz 48 yaşındaydı.

Yazar Beki İkala Erikli cinayetinde son karar!Yazar Beki İkala Erikli cinayetinde son karar!

BEKİ İKALA, ÖLMEDEN 1 SAAT ÖNCE ATTIĞI SON YAZISI

Yazar ölmeden önce takipçileriyle paylaştığı bir fotoğrafın altına şu notu düşmüştü:

"VAKTİNİZ DOLDUĞUNDA 1 DAKİKA BİLE ALAMAYACAKSINIZ! -Zaman en değerli hazineniz. Zamanı satın alamazsınız. Vaktiniz dolduğunda bir dakika bile alamayacaksınız, milyonları akıtsanız da… Zamanınızı bilinçli, her anın değerinin farkında olarak geçirin. Sevdiklerinizle bir aradayken sevginin, o anın mutluluğunu yaşayın. Hayatınızı otomatiğe bağlamayın. Baş meleklerden sevgiyle... Beki" 

Yazar Beki İkala Erikli kimdir? Kaç yaşında öldü? Nereli?

YAZARIN YAYIMLANAN KİTAPLARI

Meleklerle Yaşamak /2010

Meleklerle Yaşamak El Kitabı /2011

Meleklerin Gücü /2012

Meleklerle Geçmişi Şifalandırın ve Geleceğinizi Baştan Yaratın / 2012

İş Hayatında Melekler / 2013

Meleklerle Bereketi Hayatınıza Çekin / 2014

Yeni Çağın Çocukları /2016



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT