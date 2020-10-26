Yazar Beki İkala Erikli kimdir? Kaç yaşında öldü? Nereli?

2016 senesinde yazar Beki İkala Erikli, ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde bir kadın tarafından öldürüldü. Bugün mahkeme Erikli' nin katili hakkında son karar verdi. Ölümünden sonra tekrar gündeme gelen Erikli' nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Beki İkala Erikli kimdir?

BEKİ İKALA ERİKLİ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Asıl adı Beki Çukran olan yazar Beki İkala Erikli, 1968 ylında İstanbul'da dünyaya geldi. Robert Kolejinden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Yahudi asıllı Türk yazar olan Erikli'nin diğer mesleği ise bio enerji uzmanlığıdır. Çeşitli sektörlerde çalışan Erikli, 13 yıl boyunca Procter&Gambie Türkiye, Almanya, İngiltere ve İsviçre gibi ülkelerde pazarlama direktörü olarak görev aldı.

Yazar Beki Erikli, çok yönlü kişiliği ve öğrenmeye verdiği önem ile İngiltere’de yönetici koçluğu ve Almanya’da yaşam koçluğu üzerine eğitim aldıktan sonra bu meslekleri de icra etti. En çok okunan kitabı "Meleklerle Yaşamak" olmak üzere yaşamı boyunca 8 adet kitap yazdı.

Erikli, 2016 senesinin 15 Aralık günü Beyoğlu'ndaki ofisinin önünde "Meleklerle Yaşamak" adlı kitabını okuyup etkilediğini söyleyen bir kadın tarafından planlanarak silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yazar Erikli, evli ve bir erkek çocuk annesiydi. Beki İkala, hayata veda ettiğinde henüz 48 yaşındaydı.

Yazar Beki İkala Erikli cinayetinde son karar!

BEKİ İKALA, ÖLMEDEN 1 SAAT ÖNCE ATTIĞI SON YAZISI

Yazar ölmeden önce takipçileriyle paylaştığı bir fotoğrafın altına şu notu düşmüştü:

"VAKTİNİZ DOLDUĞUNDA 1 DAKİKA BİLE ALAMAYACAKSINIZ! -Zaman en değerli hazineniz. Zamanı satın alamazsınız. Vaktiniz dolduğunda bir dakika bile alamayacaksınız, milyonları akıtsanız da… Zamanınızı bilinçli, her anın değerinin farkında olarak geçirin. Sevdiklerinizle bir aradayken sevginin, o anın mutluluğunu yaşayın. Hayatınızı otomatiğe bağlamayın. Baş meleklerden sevgiyle... Beki"

YAZARIN YAYIMLANAN KİTAPLARI

Meleklerle Yaşamak /2010

Meleklerle Yaşamak El Kitabı /2011

Meleklerin Gücü /2012

Meleklerle Geçmişi Şifalandırın ve Geleceğinizi Baştan Yaratın / 2012

İş Hayatında Melekler / 2013

Meleklerle Bereketi Hayatınıza Çekin / 2014

Yeni Çağın Çocukları /2016