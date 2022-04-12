İddiaya göre Kuşadası Belediyesi'nde yapılacak bir ihaleye girecek olan bir şirket hakkında bir ihbar mektubu hazırlayan Ergün Poyraz bunu belediyeye yolladı. Söz konusu mektubun belediyeye ulaşması sonrası durumdan haberdar olan şirketin bazı çalışanları Ergün Poyraz'ı evinin önüne çağırdıktan sonra saldırdı. Olayda ağır yaralanan Poyraz daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bunun üzerine "Yazar Ergün Poyraz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nasıl?" sorularının yanıtları haberimizde...

YAZAR ERGÜN POYRAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Yazar, gazeteci Ergün Poyraz, 31 Ocak 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.1983 senesinde Yıldız Üniversitesi İnşaat bölümüne başlamış, ikinci sınıfta okuldan ayrılarak evlenmiştir. Bir süre Aydın'da hayvancılık yapan yazar 1993-1994 yılları arasında Bilecik'te bir inşaat şirketinde idari sorumlu olarak çalışmıştır.

32 yaşında askerliğe giden Ergün Poyraz, ailesinin yanına Aydın'a döndükten sonra da yazarlığa başlamış 1998 yılında ilk kitabı Refah'ın Gerçek Yüzü 28 Şubat süresince Vural Savaş tarafından açılan Refah Partisinin kapanma davasında delil olarak kullanılmıştır.

Siyasi partiler ve tarikat yapılanmaları arasındaki bağlantıları inceleyen çalışmaları ile tanınan Ergün Poyraz, "Refah'ın Gerçek Yüzü" adlı kitabını kaleme almış. Söz konusu kitap 1998'de 28 Şubat sürecinde dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş tarafından Refah Partisi'nin kapatılması istemiyle açılan davada delil olarak kullanılmıştı.

Poyraz'ın Fethullah Gülen ile ilgili yazdığı kitaplar da Gülen hakkında açılan ve Gülen'in beraat ettiği davada delil olarak kullanılmış, Poyraz bu davada tanıklık yapmıştı.

Poyraz, 2007'de kumpas olduğu ortaya çıkan Ergenekon soruşturmasında Ankara'da önce gözaltınmış ardından tutuklanmıştı.

2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında, 29 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Poyraz; tutuklulukların azami süresinin 5 yıla inmesinin ardından, 6 yıl 9 ay Silivri Cezaevi'nde kaldıktan sonra 2014'te tahliye edilmişti.

Daha sonra davanın Yargıtay'da beraatla sonuçlanmasının ardından Poyraz da aklanmıştı.

59 yaşındaki Ergün Poyraz, Toplumsal Haber'de köşe yazıları yazıyordu.

YAZAR ERGÜN POYRAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yazar Ergün Poyraz dün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Davutlar Mahallesi'nde bulunan evinin önünde saldırıya uğradı. İddiaya göre Poyraz'a saldıran kişiler ,aracına çarptıklarını ifade ederek dışarı çıkmasını sağladıktan sonra Poyraz'a şiddet uyguladı.

Tekme ve yumruk darbeleri sonucu ağır yaralanan Poyraz, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kafatasında çatlak oluştuğu belirlenen Poyraz'ın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. İstanbul plakalı otomobilden yola çıkan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.