Yazar İsmail Kılıçarslan'dan gazeteci Can Dündar'a harika cevap!

Maurizio Cattelan adlı İtalyan sanatçının tasarladığı çağdaş sanat sergisi kapsamında sergilenen 18 karat altından yapılmış klozet bu sabah çalındı.

Klozet, Winston Churchill’in doğduğu odanın karşısında yer alıyordu. Dünya gündeminin konuştuğu bu konu sonrası vatan hainliğinden cezası bulunan firari Can Dündar kendi sosyal medya hesabından " Uh, bi an bizim saray sandım.. " diye yazdı.

Şair - yazar İsmail Kılıçarslan bu sözler üzerine "Zaten senin saray yahu. Yanılmamışsın." diyerek Dündar'a tarihi bir kapak yaptı. Kılıçarslan'ın bu tweeti binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.

İşte Kılıçarslan'ın Dündar'a yanıtı: