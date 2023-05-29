Yazar Nihat Genç seçim sonrası yazısında adeta 'açtı ağzını, yumdu gözünü' bu sözler çok konuşulacak!

Yazar Nihat Genç seçimin ardından CHP'li isimlere çok sert eleştirilerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimeti ve Kılıçdaroğlu destekçilerini sert sözlerle eleştiren Nihat Genç'in "Uluslararası bir şebekenin figüranları" sözü yazının en dikkat çekici noktaları arasına girdi.

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Yazar Nihat Genç seçim sonrası yazısında adeta 'açtı ağzını, yumdu gözünü' bu sözler çok konuşulacak!

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Veryansın TV Yazarı Nihat Genç seçimin ardından çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. CHP'li isimlere sert sözlerle yüklenen Genç, "Aynı oyuncular aynı oyunu aynı seyirciyle aynı repliklerle niye oynar? Evet, yine halk cahil? Bu politik tiyatro bir daha sonlarını getirdi! Şu oyunculara bakın: Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Faik Öztrak, Selim Sayek Böke, İmamoğlu vs yüzlercesi.. Uluslararası bir şebekenin figüranları!

Devlet nedir millet nedir bilmezler, hepsi ayak oyunları, torpil, kayırma, fırıldak ve karanlık tezgahlarla oraya getirilmişler! Sözde Cumhuriyet'i kuran parti hepsi istisnasız Cumhuriyet düşmanı! İstisnasız hepsi milli güvenlik politikalarına karşı, Cumhuriyet'e karşı!" ifadelerini kullandı.

CHP MEDYASINI TOPA TUTTU

Nihat Genç'in sert yazısından CHP'li gazeteciler de nasibini aldı. Uğur Dündar, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Rahmi Turan, Emre Kongar, Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz, Şirin Payzın, Ayşenur Arslan, Özdemir İnce, Alev Coşkun, Bedri Baykam gibi isimlerin Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini hatırlatan Nihat Genç, "Yıllardır ekranlarda ve gazetelerde aralıksız CHP artı HDP formülünü sabah akşam milletin kafasına kafasına çaktılar, algıyla kitleleri yanlış yola soktular, olmayacak duaya hep birlikte kasıtla amin dediler, PKK ve FETÖ'nün suçuna tertemiz Cumhuriyetçi kitleleri ortak ettiler! Cumhuriyetçi seçmeni, kasıtla, sahneyi sinemaskop perdeyi tam göremeyecek bir yere oturtup, vatan hainlerini dev gibi Cumhuriyetçi aydınları hiç göstermediler! Ve gençlerin hayalleriyle oynadılar! Muhalefete muhalefet etmeyin deyip bizleri de linç küfür hakaret tekme tokat kovdular!" ifadelerine yer verdi.

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