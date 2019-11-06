Yazar Şimşek okurlarıyla buluştu

Diyarbakırlı şair-yazar Meral Şimşek, kitapseverlerle bir araya gelerek okurları için kitaplarını imzaladı.

Bir kafede düzenlenen imza gününde kitapseverlerle buluşan Diyarbakırlı şair-yazar Meral Şimşek, şiir ve roman olarak basımını yaptığı Mülteci Düşler, Ateşe Bulut Yağdıran, İncir Karası ve Nar Lekesi adlı kitaplarını Diyarbakırlı kitapseverler için imzaladı.

Etkinlikle ilgili konuşan Şimşek, Diyarbakır'ın geçmişinde yaşadığı değişik medeniyetlerle beraber edebiyattın da beşiğini oluşturduğunu söyledi. Şimşek, "Doğup büyüdüğüm kentin sokaklarında okurlarımla bir araya gelerek onlar için kitap imzalamak bana mutluluk veriyor. Bu tarihi kentte olmak, havasını solumak, suyunu içmek bile bana ayrı bir keyif veriyor. Çünkü bu kent benim nefesim. Daha önce şiir çalışmalarımın ardından ilk roman çalışmam olan Nar Lekesi kitabımın 3. baskısını Diyarbakırlı okurlar için imzalarken zaman zaman duygulandım. Burada olmak bütün hikayemi yeniden canlandırıyor her seferinde. Bu günümde beni yalnız bırakmayan tüm dostlarıma, okurlarıma ve Diyarbakır'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA